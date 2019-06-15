تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت من إنقاذ كهل (49 سنة) من الموت بعد سقوطه مساء اليوم السبت داخل بئر عميقة بدوار "الشراوقة" ببلدية لرجام حسبما علم لدى ذات المصالح.



و أوضح ذات المصدر أن الأعوان تمكنوا من إخراج هذا الكهل الذي كان يعمل في ورشة لحفر هذا البئر الذي يبلغ عمقها 13 مترا و ذلك في ظرف ربع ساعة مضيفا بأن هذا الشخص قد تعرض لإصابة في الظهر و الرأس استلزمت نقله إلى الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات للرجام علما بأن حالته "ليست خطيرة".



و من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.