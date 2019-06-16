شن عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بغليزان إضرابا مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية، وضمان الحقوق النقابية.

وبتوقف نشاط عشرين حافلة عن العمل، ضرب شلل حركة النقل الحضري، ودخل زهاء مائة عاملا على مستوى سبعة خطوط للنقل الحضري في إضراب مفتوح عن العمل أمام مقر المؤسسة احتجاجا على عدك تلبية المطالب المرفوعة سابقا أثناء إضرابهم لمدة أسبوع خلال الأشهر القليلة الماضية بعدما رأوا أن أوضاعهم الاجتماعية غير مستقرة،كاشفين أنهم سيستمرون في إضرابهم هذا حتى تتحقق مطالبهم المرفوعة للسلطات المعنية.

من جهتها،وحسب مصادرنا أن مديرية النقل بعاصمة الولاية أشارت إلى أنها قد رفعت انشغالات العمال المضربين إلى الوزارة الوصية.