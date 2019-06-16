جودي أمام المحكمة العليا

أخبار الوطن
16 يونيو 2019 () - الخبر
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يمثل حاليا كريم جودي، وزير المالية الأسبق، أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا للرد على تهم في قضايا فساد.

يتواصل استدعاء المسؤولين أمام المحكمة العليا، وكما أوردت "الخبر" أمس، فان الدور اليوم على وزير المالية الأسبق كريم جودي المنتظر استجوابه في عدى قضايا فساد مرتبطة بعدد من رجال الأعمال.

وبعد جودي من المنتظر أن يمثل أيضا مساء اليوم عمار تو، وزير النقل الأسبق أمام نفس الهيئة في قضايا فساد أيضا.

للاشارة فان المستشار المحقق أودع الأسبوع الفارط كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس الحبس المؤقت ووضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.

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