أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا.

وقد مثل كريم جودي صباح اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد.