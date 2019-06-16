كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن نسبة النجاح في امتحانات نهاية الطور الابتدائي بلغت 83.31 %، واصفا هذه النتائج بـ"المقبولة جدا".

وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه لإشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أنه على ضوء هذه النتائج فإن نسبة القبول (نسبة النجاح في الامتحانات مع التقويم المستمر) بلغت 94،90 %، مشيرا إلى أن النتائج سيتم نشرها على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اليوم ابتداء من الساعة السادسة مساء وكذا على مستوى 18 ألف مدرسة ابتدائية في وقت وجيز بفضل الأرضية الرقمية للوزارة.