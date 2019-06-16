سيتم استئناف العمل بخط النقل البحري الحضري الرابط بين وهران وعين الترك مع نهاية شهر جوان الجاري وذلك بمناسبة موسم الاصطياف 2019، حسبما علم اليوم الأحد من المديرة الجهوية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بوهران.

وقد تم تخصيص لهذا الخط باخرتين لنقل المصطافين، الأولى تابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "باجي مختار" والثانية مستأجرة من ايطاليا "اشيامار" انطلاقا من ميناء وهران إلى غاية شاطئ الكثبان الرملية بدائرة عين الترك، حيث تتسعان إجمالا لأزيد من 600 مقعدا، مثلما أوضحت عمارية زروالي, لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت عمارية زروالي، أن الباخرتان ستتكفل بالقيام بثماني رحلات في اليوم ذهابا وإيابا تستغرق كل رحلة مدة 30 دقيقة.

ويبدأ العمل بهذا الخط البحري الذي حدد سعر التذكرة به 250 دج للكبار و100 دج للأطفال والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا.