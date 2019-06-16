كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، اليوم الأحد، بولاية سيدي بلعباس، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب واثر عمليات بحث وتفتيش قرب منطقتي تافاسور تاوريرة، ولاية سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، اليوم 16 جوان 2019، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر".

وتتمثل في "4 بنادق رشاشة من نوع FM، قاذف صاروخي (1) من نوع 7- RPG، مع قذيفتين (2) 7 - RPG، بندقية آلية (1) من نوع سيمونوف مع 7 مساك ذخيرة، بندقية صيد (1)، 5 قذائف هاون عيار 120 ملم، و49 مفجر، 5 قنابل FLG 120 متر من الفتيل الصاعق، 13 مخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش كلاشنيكوف، بالإضافة إلى لغم تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة"، يضيف ذات المصدر.

ويشير البيان إلى أن "هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن في الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها".