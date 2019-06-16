شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع اليوم الأحد، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي حسب بيان للمجلس.

وأوضح البيان ان مكتب المجلس الشعبي الوطني وافق خلال اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني،بوجمعة طلعي وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائري قد أحالت في مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الاسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية من جهة ثانية، رفض مكتب المجلس طلب تبليغ إبعاد نواب من تشكيلة المجموعة البرلمانيةي حزب العمالي التي ينتمون إليه.