أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، اليوم الأحد، أمرا بوضع وزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية بعد

الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

و كان عمار تو قد مثل في وقت سابق من نهار اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

للتذكير، كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، نهاية مايو المنصرم ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من: زعلان عبد الغني و تو عمار و طلعي بوجمعة و جودي كريم و بن يونس عمارة وبوعزقي عبد القادر وغول عمار و بوشوارب عبد السلام و زوخ عبد القادر و خنفار محمد جمال و سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع, يستفيد المعنيون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، حسب توضيحات النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونسي الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر أيضا بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان و وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.