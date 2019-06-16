أكد النائب العام للمحكمة العليا، اليوم الأحد، أن التهم الموجهة للمتهم وزير المالية الأسبق كريم جودي تتعلق أساسا بـ"إساءة استغلال الوظيفة" و" تبديد أموال عمومية "، فيما وجهت تهم تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود"، لوزير النقل الأسبق عمار تو.

وأوضح بيان المحكمة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى و من معه، تم اليوم 16 جوان 2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من " كريم جودي المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته " وكذا جنحة " تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ".

وأوضح المصدر ذاته أن عمار تو متابع بـ"جنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" وكذا جنحة " إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".

وقد أصدر المستشار المحقق "أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه".