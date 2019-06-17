أصبح الحديث واللغط يتزايد في ولاية عنابة، هذه الأيام، عن إحدى المديرات بالنيابة، التي أمسى الكل يناديها “مدام دليلة” بسبب سلوكها “المعادي” للجمعيات ووسائل الإعلام ورفضها التعامل مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية وحتى ممثلي الصحافة، رغم إصرار الوالي توفيق مزهود على المديرين التنفيذيين، في كل تدخلاته أمام وسائل الإعلام وجلسات العمل مع الجمعيات، بفتح جسر التواصل والاتصال مع ممثلي الصحافة والحركة الجمعوية كونهم المرآة العاكسة لهموم وانشغالات المواطن التي لا يراها ولا يسمع عنها المسؤولون. واشتكى العديد من رؤساء الجمعيات إلى الوالي لوضع حد لـ”مدام دليلة” التي ترفض استقبالهم والرد على طلبات المقابلة الموجهة لها، خاصة المتعلقة بحماية أحياء السهل الغربي من مخاطر الفيضانات. وزاد الطين بلة رفض هذه المديرة تسليم رقم هاتفها الذي تسدد فاتورة استهلاك مكالماته من “خزينة الدولة” إلى ممثلي الصحافة بحجة أنها لا تتذكر الرقم.