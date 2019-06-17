أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، اليوم الإثنين، بوضع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم من ذات الهيئة.

وحسب بعض التسريبات فانه تم الاستماع لاقوال عبد القادر زوخ في قضية منحه أوعية عقارية لعدة رجال أعمال من بينهم علي حداد.

من جهة أخرى سيمثل اليوم أيضا أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا، محمد جمال خنفار، الوالي الحالي لولاية البيض لسماع افادته في قضية منح علي حداد وعاء عقاري بلغت مساحته 50 ألف متر مربع.