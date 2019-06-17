أصيب 8 أشخاص في حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة معسكر، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مديرية الحماية المدنية للولاية.

وذكر المكلف بالإعلام الملازم الأول الطاهر مهني، أن الحادث وقع ليلة الأحد إلى الإثنين بحي "سيدي بوسكرين"، حيث أصيب الأشخاص الثمانية وهم رجل في الـ 55 من العمر وزوجته و 6 من أبنائه أصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات بضيق التنفس نتيجة استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء على مستوى مسكنهم العائلي.

و تمكن عناصر الحماية المدنية -حسب نفس المسؤول- من التدخل في الوقت المناسب وإسعاف المصابين قبل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى "مسلم الطيب" بمدينة معسكر حيث يتماثلون للشفاء حاليا.