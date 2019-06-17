انقطاع بالغاز في بلدية الرحمانية بالعاصمة
مجتمع
17 يونيو 2019 () - خ.د/وأج
سيشهد عدد من أحياء بلدية الرحمانية بالجزائر العاصمة صبيحة الغد الثلاثاء انقطاعا في الغاز، بسبب برمجة أشغال الربط لشبكة توزيع الغاز، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين.
وأوضح البيان، أنه تم برمجة انقطاع في خدمة التموين بالغاز بدءا صبيحة غد الثلاثاء 18 جوان 2019 بداية من الساعة ( 1:00 صباحا) إلى غاية الانتهاء من أشغال الربط لشبكة توزيع الغاز، و سيمس هذا الانقطاع عددا من أحياء بلدية الرحمانية.
و يتعلق الأمر بمدينة الرحمانية و ملكية "محي الدين" و حي 50 مسكن بالرحمانية و ملكية " سكالانجي " بذات البلدية.
و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الإنقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين أنها تضع الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار.