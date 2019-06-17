انقطاع بالغاز في بلدية الرحمانية بالعاصمة

مجتمع
17 يونيو 2019 () - خ.د/وأج
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سيشهد عدد من أحياء بلدية  الرحمانية بالجزائر العاصمة صبيحة الغد الثلاثاء انقطاعا في الغاز، بسبب برمجة  أشغال الربط لشبكة توزيع الغاز، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين.

وأوضح البيان، أنه تم برمجة انقطاع في خدمة التموين بالغاز بدءا صبيحة غد  الثلاثاء 18 جوان  2019 بداية من الساعة ( 1:00 صباحا) إلى غاية الانتهاء من أشغال الربط لشبكة توزيع الغاز، و سيمس هذا الانقطاع عددا من أحياء بلدية  الرحمانية.

و يتعلق الأمر بمدينة الرحمانية و ملكية "محي الدين" و حي 50 مسكن بالرحمانية  و ملكية " سكالانجي " بذات البلدية.

و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الازعاج الناجم  عن هذا الإنقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين أنها  تضع الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار.

 

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