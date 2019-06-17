انتشلت فرق الحماية المدنية جثث 5 أشخاص متوفين غرقا بالشواطئ و المجمعات المائية بعدد من ولايات الوطن، خلال 24 ساعة الأخيرة،حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان، أن من بين جثث الغرقى المنتشلة اثنين (02) غرقا بالشواطئ

الممنوعة للسباحة و 03 أشخاص آخرين متوفين غرقا بالمجمعات المائية بعدد من الولايات.

أما في إطار حوادث الطرقات سجلت مصالح الحماية المدنية ثلاثة وفيات و إصابة 3 آخرين بجروح،خلال 24 ساعة الاخيرة.

وأشار بيان الحماية المدنية أن فرقها قامت بـ(3757) تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال ذات الفترة.