أجلت اليوم الإثنين، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك إلى الفاتح جويلية، بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة، التي سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ لـ 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار .

وقررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل النظر في ملف السيناتور إلى 1 جويلية المقبل لغياب الضحية، وهذا بعد إحالة ملف القضية إليها بعد استئناف السيناتور وكذا نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة للحكم الصادر ضد السيناتور مليك بوجوهر في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته بـ 7 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة وإقصاءه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.