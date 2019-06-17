تم إلغاء 30 عقد امتياز واسترجاع 120 هكتارا من العقار الصناعي بالمنطقة الصناعية البرجية ببلدية الحسيان ولاية مستغانم، حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين والي الولاية، محمد عبد النور رابحي.

و قال رابحي خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الاستثمارية التي تنجز بالمنطقة الصناعية البرجية أن "إلغاء هذه العقود جاء بعد عدم احترام المستثمرين لدفاتر الشروط المتفق عليها وتأخرهم في الانطلاق في إنجاز المشاريع الصناعية".

و مكنت هذه العملية -وفقا لذات المسؤول- من استرجاع وعاء عقاري قدره 120 هكتار سيتم وضعه تحت تصرف المستثمرين الجادين والراغبين في إنجاز مشاريع مماثلة بهذه المنطقة التي تقع بدائرة عين النويصي.