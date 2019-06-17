أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، أن الوضع السائد في الجزائر تطور في إطار الدستور داعيا الجزائريين إلى "العمل معا للتوصل إلى حل توافقي تفاديا للوقوع في الفوضى".

وأوضح فقي بخصوص الوضع في الجزائر خلال حديث خص به مجلة "جون أفريك" في عددها الصادر مؤخرا (من 16 إلى 22 جوان، العدد رقم 3049) يقول "إذا كنا قد امتنعنا عن التعليق كثيرا على الوضع في الجزائر فإن ذلك لكون الأمور جرت لحد الأن ضمن الإطار الذي يحدده الدستور" مبرزا أنه "ينبغي على الجميع العمل على التوصل إلى حل توافقي".

وأضاف أن "الإرادة في التغيير عبر عنها الشعب وبوضوح ولكن يجب تفادي الفوضى".