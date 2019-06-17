أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح صحفي أدلى به في اسطنبول اليوم الاثنين، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: "مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا".

وشن أردوغان هجوما على الرئيس المصري السيسي، متهما إياه "باغتصاب السلطة والانقلاب".

واعتبر أردوغان أن الغرب بقي صامتا حيال الإعدامات التي نفذت في مصر خلال عهد الرئيس المصري الحالي، مشيرا إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركت في الاجتماع، الذي دعا إليه السيسي في مصر، وذلك في الوقت الذي تحظر فيه هذه الدول عقوبة الإعدام على أراضيها.