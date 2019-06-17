قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وفاة الرئيس المصري المعزول، إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر "أمر فظيع لكنه متوقع".

وجاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، وصنفت مرسي بأنه "الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر".

وأضافت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة المصرية في توفير الرعاية الطبية الكافية له، أو الزيارات العائلية اللازمة".

وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي أثناء محاكمته. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، داخل المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

كما قدم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تعازيه الخالصة اثر الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي.

وكتب عبر على صفحته الرسمية "فايسبوك" رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم. حيث قال على إثر وفاة د محمد مرسي، الرئيس المصري الشرعي المنقلب عليه أتقدم باسمي وباسم مؤسسات الحركة ومناضليها بتعازينا الخالصة لأهله ولإخوانه في حزب الحرية والعدالة، وللشعب المصري،