روت مصادر قضائية، حضرت في محكمة جنايات القاهرة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، حسب ما نقلته جريدة الوطن المصرية.

وقالت الصحيفة، إن مرسي حضر جلسة اليوم، وكان بكامل عافيته وطلب التحدث إلى المحكمة وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتدخل، حيث أن مرسي تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث وكان منفعلا، وشعر بعدها بإرهاق وتعب وسقط مغشيا عليه داخل القفص، وبعدها استدعي الإسعاف ونقل إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.