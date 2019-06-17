كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، اليوم الإثنين إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة الدبداب بإن أمناس، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 17 جوان 2019 إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة الدبداب بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية بمنظار من نوع FAL وبندقية مضخية بالإضافة إلى ثلاثة مخازن ذخيرة".

وفي سياق متصل، "كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة أراك بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقيتين رشاشتين من نوع FM ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى ثلاثة مخازن وتسعة أشرطة للذخيرة و(3468) طلقة من مختلف العيارات".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن "مثل هذه النتائج المحققة ميدانيا لدليل قاطع على اليقظة العالية ومدى فعالية وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود".