استطاعت قوة أمنية للشرطة مشتركة بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن الحواضر 5 و 7 من تفكيك أخطر عصابة تتزعمهم سيدة اختصت طيلة الفترة الماضية في سرقة المنازل والحلي.



أنهت هذه القوة الأمنية إعداد الملف الذي تم تحويله لوكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، حيث تعود وقائع القضية إثر تسجيل شكوى السرقة بالكسر استهدفت أحد المنازل، حيث استولى الفاعلون على كمية معتبرة من المجوهرات، عليه باشرت هذه القوة المشتركة تحرياتها في القضية والتي كُلِّلت بتحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.



واستعانت هذه القوة بتسخيره وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أين تم تفتيش مسكنين خاصين، على إثرها تم استرجاع كافة المسروقات والمتمثلة في مجوهرات من المعدنين الأصفر والأبيض قاربت قيمتها الإجمالية: المليار سنتيم، كما تمَّ ضبط وحجز كافة المعدات المستعملة في اقتراف الفعل.



واستقرت التحقيقات على توجيه تهمة جناية حاملة للوصف التالي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة، السرقة بتوافر ظروف التعدد، الكسر والتسلق، المشاركة في السرقة مع إخفاء أشياء مسروقة .