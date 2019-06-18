يسعى أبناء عاملة نظافة بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس، للحصول على “رأس مال الميت” لوالدتهم المتوفاة سنة 2007 من دون جدوى. أبناء العاملة، الذين توقعوا تسريح مبلغ 26 مليون سنتيم، الوارد في نفقات التقرير المالي المقدم للمحكمة التي أدانت العديد من المسيرين وأعضاء الفرع النقابي والخدمات الاجتماعية بأحكام مختلفة، ظل في حكم المجهول، ما يعني استحالة الحصول على حق “الميت” شأنه شأن قضايا حقوق الأحياء التي تم تبديدها في إطار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للديوان.



