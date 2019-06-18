* الطلبة في شارع العقيد عميروش

* الطلبة في مسيرة صامتة خلال مرورهم على مركز امتحانات شهادة "البكالوريا" بالجزائر الوسطى.

يواصل الطلب تجندهم للثلاثاء الثامنة عشرة، بعد أن احتشدوا بأعداد معتبرة بساحة الشهداء بالعاصمة للمشاركة في مسيرة تطالب بالاستجابة لمطالب الشعب.

ورفع المشاركون شعارات عديدة تصب كلها في ضرورة الإسراع في الرد بالإيجاب على مطالب الحراك، كما طالب هؤلاء باسترجاع أموال رجال الأعمال والمسؤولين الموقوفين في قضايا فساد.

ورفع الطلبة أيضا شعارات تطالب بعدالة وإعلام مستقلين.

ومن المنتظر أن ينظموا مسيرة نحو قلب العاصمة وبالتحديد ساحة موريس أودان كما كان عليه الحال الأسبوع الفارط.