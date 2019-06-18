أعطى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) إشارة انطلاق الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي والذي يشارك فيه أكثر من 500 متعامل اقتصادي جزائري وأجنبي منحدرين من 15 دولة.

وستدوم هذه الطبعة التي تنظم تحت شعار"الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة"، إلى غاية 23 جوان الجاري.

تدشين المعرض هو أول نشاط يقوم به رئيس الدولة عبد القادر بن صالح منذ توليه المنصب خارج أسوار الرئاسة إذا استثنينا إحياء ليلة القدر وصلاة عيد الفطر.