تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية سرقة بالخطف لهاتف نقال، راحت ضحيته فتاة كانت تبث مقطع فيديو بتاريخ 6 جوان الماضي، تمّ تداوله على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان لأمن ولاية الجزائر.

القضية عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بئر خادم التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وذلك بعد ترسيم شكوى من قبل الضحية، حيث تمكنت من تحديد هويّة الفاعل، بالاستناد إلى إذن قضائي بتمديد الاختصاص مؤشّر عليه من قبل وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّ التنقّل إلى ولاية مجاورة وبعد عمليّة ترصّد محكمة من قبل عناصر الشرطة، تمّ توقيف المشتبه فيه الرئيسي بتاريخ 13 جوان ، حيث تعرّفت عليه الضحيّتين من الوهلة الأولى.

المشتبه فيه وبعد مواجهته بمختلف الأفعال التي قام بها، حاول تضليل أفراد الشرطة بتصريحاته من خلال نسبه لعملية السرقة إلى شريك له لا تزال الأبحاث جارية لتوقيفه، كما أن المشتبه فيه الرئيسي اعترف بارتكابه لسرقة أخرى رفقة شريكه في قضية سبقت هذه القضية حيث سرقا هاتفين نقّالين بإحدى حدائق التسلية، قام أحدهما ببيع أحد الهواتف النقالة المسروقة فيما بقي الهاتف الآخر بحوزته.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه على الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيته.