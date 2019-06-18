بكى الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب "الحراك" المنصف المرزوقي على المباشر خلال مداخلة له على إحدى القنوات العربية، وهو يرثي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وقال المرزوقي أمس الإثنين في تدوينة على "فايسبوك" إن مرسي "دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه"، مؤكدا أن "ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عن خصومه ودليل على صلابته".

وأضاف: "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".

وتابع: "شهادة إلى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".