أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، استعداده للتعاون الكامل مع سلطات أي بلد في العالم حيث تجري تحقيقات متعلقة بأنشطة لكرة القدم.

وأجاب المكتب الصحفي لـ"الفيفا" عن سؤال وكالة "نوفوستي" الروسية عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم حول اعتقال ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم صباح اليوم، بالقول: "الفيفا على استعداد كامل للتعاون مع سلطات أي بلد في العالم حيث تجري تحقيقات متعلقة بأنشطة لكرة القدم".

واحتجز بلاتيني صباح اليوم على خلفية التحقيقات التي تجريها باريس، وتتعلق بالتصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم نقل بلاتيني إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.