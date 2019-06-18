حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد دورة 2019 ،حيث تنطلق التسجيلات الأولية في 20 جويلية المقبل و يكون أخر أجل للتسجيلات النهائية في 12 سبتمبر، حسب ما جاء في المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية2019/ 2020 .

وحسب المنشور الوزاري الذي تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، تم تحديد أربع مراحل للتسجيلات الجامعية ، و ذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا و حصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها و الأحرار من مديرية التربية لولايتهم ، وتنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من20 جويلية إلى غاية 03 أوت و تتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع التسجيلات الجامعية

http:www:orientation-esi.dz " و الإعلان عن نتائج التوجيه.

و يتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 04 إلى17 أوت و يسمح للطلبة الجدد خلال هذه الفترة بتأكيد التسجيل الأولي أو إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 04 و 08 أوت أو إجراء اختبارات من ومقابلات بالنسبة للشعب المعنية .

و من جهة أخرى، يتم في نفس الفترة فتح البوابة المخصصة للإيواء من 08 إلى 17 أوت، في حين يتم إجراء المعالجة الثانية في حالة الرسوب في الاختبارات والمقابلات و طلبات إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 17 من نفس الشهر.

ويتم الإعلان عن التسجيلات النهائية و كذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 إلى 08 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

و حسب المنشور فإن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي و إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل تكون من 02 إلى 12 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 12 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 .

للإشارة تنظم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 15 إلى 23 جويلية 2019 .