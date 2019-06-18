قوائم اللاعبين الـ 23 للمجموعة الثالثة (الجزائر- السنغال - كينيا و تانزانيا) لكأس إفريقيا للأمم 2019 في كرة القدم المقررة من 21 جوان إلى 19 جويلية :

الجزائر

- حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة، ألكسندر أوكجة

- الدفاع: عيسى ماندي، مهدي زفان، رامي بن سبعيني، رفيق حليش، مهدي طهرات، جمال بن العمري، يوسف عطال، محمد فارس.

- وسط الميدان: إسماعيل بناصر، مهدي عبيد، سفيان فغولي، عدلان قديورة، هشام بوداوي.

- الهجوم: آدم وناس، رياض محرز،إسلام سليماني، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، أندي ديلور.

السنغال

- حراسة المرمى: عبد الله ديالو، ألفريد غوميز، إدوارد ميندي.

- الدفاع: ساليف ساني، كاليدو كوليبالي، موسى واجيه، بابي عبدو سيسي، يوسف سبالي، لامين غاساما، ساليو سيسي.

- وسط الميدان: ألفريد ندياي ، إدريسا قانا غيي، كريبين دياتا، بادو ندياي، هنري سافيت، شيخو كوياتيه.

- الهجوم : إسماعيلا سار، كايتا بالدي،

مباي نيانغ، موسي كوناتي، مباي ديانغ، سادا ثيوب، ساديو ماني.

كينيا

- حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، فاروق شيكالو، جون أويمبا.

- الدفاع: ديفيد أوينو، موسى محمد، فيلمون أوتينيو و جوش أونيانغو، عبود عمر، إيريك أوما، جوزيف أوكومو، برنار أوشينغ.

- وسط الميدان: فيكتور وانياما، إسماعيل غونزاليز، دينيس أوديامبو، إريك جوانا، فرانسيس كاهاتا، جوانا أمولو، بول وير.

- الهجوم: أوفيلا أوشينغ، أيوب تيمبي، أولينغا، جون أفيري، مسعود جوما.

تانزانيا

- حراسة المرمى: آيشي مانولا، مطاشا مناطا، آرون كالمبو

- الدفاع: حسان رمضان، قاديال مايكل، محمد حسين، حميد ماو، فيصل سلوم، فرانك دومايو ، يحيى زيد، أقراي موريس.

- وسط الميدان: كلفن يونداني، مدثر يحيى، علي متوني، جوه بوكو، توماس أولمونقو، فريد موسى.

- الهجوم: سيموم مسوفا، مبوانا ساماتا، رشيود مانداوا، عبد اللاهي موسى، فيسان فيليب، إيباسيتو نيوني.