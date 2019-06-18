كان 2019: قوائم اللاعبين في مجموعة "الخضر"

رياضة
18 يونيو 2019 () - إ.ش/وأج
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قوائم اللاعبين الـ 23 للمجموعة الثالثة (الجزائر- السنغال - كينيا و تانزانيا) لكأس إفريقيا للأمم 2019 في كرة القدم المقررة من 21 جوان إلى 19 جويلية :

 

      الجزائر

 

- حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة،  ألكسندر أوكجة 

 

- الدفاع: عيسى ماندي، مهدي زفان، رامي بن سبعيني،  رفيق حليش،  مهدي طهرات، جمال بن العمري، يوسف عطال، محمد فارس.

 

- وسط الميدان: إسماعيل بناصر، مهدي عبيد، سفيان فغولي، عدلان قديورة، هشام  بوداوي.

 

- الهجوم: آدم وناس، رياض محرز،إسلام سليماني، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، أندي ديلور. 

 

            السنغال

 

- حراسة المرمى: عبد الله ديالو، ألفريد غوميز، إدوارد ميندي.

 

- الدفاع: ساليف ساني،  كاليدو كوليبالي، موسى واجيه، بابي عبدو سيسي، يوسف سبالي، لامين غاساما، ساليو سيسي.

 

- وسط الميدان: ألفريد ندياي ، إدريسا قانا غيي، كريبين دياتا، بادو ندياي، هنري سافيت، شيخو كوياتيه.

 

 - الهجوم : إسماعيلا سار، كايتا بالدي، 

مباي نيانغ، موسي كوناتي،  مباي ديانغ، سادا ثيوب، ساديو ماني.

 

      كينيا

 

- حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، فاروق شيكالو، جون أويمبا.

 

- الدفاع: ديفيد أوينو، موسى محمد،  فيلمون أوتينيو و جوش أونيانغو، عبود عمر، إيريك أوما، جوزيف أوكومو،  برنار أوشينغ.

 

- وسط الميدان: فيكتور وانياما، إسماعيل غونزاليز، دينيس أوديامبو، إريك جوانا، فرانسيس كاهاتا،  جوانا أمولو، بول وير.

 

- الهجوم: أوفيلا أوشينغ، أيوب تيمبي، أولينغا، جون أفيري، مسعود جوما. 

 

            تانزانيا

 

- حراسة المرمى: آيشي مانولا،  مطاشا مناطا، آرون كالمبو 

 

- الدفاع: حسان رمضان،  قاديال مايكل، محمد حسين، حميد ماو،  فيصل سلوم، فرانك دومايو ، يحيى زيد، أقراي موريس.

 

- وسط الميدان: كلفن يونداني، مدثر يحيى، علي متوني، جوه بوكو، توماس أولمونقو،  فريد موسى.

 

- الهجوم: سيموم مسوفا، مبوانا ساماتا، رشيود مانداوا، عبد اللاهي موسى،  فيسان فيليب، إيباسيتو نيوني.

 

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