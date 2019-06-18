استرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر، "شِبلين" حديثي الولادة يعتبران ثروة حيوانية محمية دوليا، تمّ سرقتهما من حديقة التجارب بالحامة بالعاصمة، بعد تحريّات مستفيضة انتهت بتوقيف 19 مشتبها فيه.

السرقة تمت مع توافر ظرفي الليل والكسر، الإخفاء، المشاركة وعدم التبليغ، هي أهم الأمور التي توبع فيها المشتبه فيهم، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم من قبل فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.

وانكشفت الجريمة عندما لاحظ أحد المسؤولين العيادة البيطرية للحديقة قد تعرّضت للكسر، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن.

ومع انطلاق التحريّات بمسرح الجريمة ومعاينة وتحليل الحيثيات والوقائع، تبيّن وجود فعل الإعداد والتخطيط والاتّفاق وكذا التنسيق المحكم بين المشتبه فيهم، في كيفية السرقة، النقل، الإخفاء والتهريب مع عدم التبليغ والتستّر على الجرم بالتسهيل والتواطؤ، حيث تمّ توقيف كافة المشتبه فيهم، دُعّمت في أساسها بأذون بتمديد الاختصاص.