تأجلت الجمعية العامة لفريق اتحاد الجزائر، إلى يوم السبت المقبل بعدما كانت مقررة اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين (العاصمة)، وذلك لسببين الاول يتعلق بغياب المساهم الرئيسي علي حداد والتسليم المتأخر للوثائق الرسمية الضرورية لعرض الحصيلتين المالية والأدبية.

ومعلوم أن علي حداد قد عيّن عضوين من مؤسسته المختصة في الأشغال العمومية لتمثيله في هذه الجمعية، غير أن أعضاء مجلس الإدارة وبقية المساهمين اشترطوا "وجود وثيقة تثبت تمثيلهم الرسمي لحداد".

وعلاوة على عدم امتلاكهم لأي وثيقة رسمية، فإن أعضاء مجلس الإدارة وبقية المساهمين اعتبروا أن هذين الممثلين "لا يحق لهم التكلم أو اتخاذ أي قرار باسم علي حداد".

وانطلاقا من ذلك، ومن أجل "وضع الأمور في إطارها القانوني"، قرر هؤلاء تأجيل الأشغال إلى السبت المقبل، مما قد يمنح الوقت لهذين الممثلين للحصول على وثيقة رسمية.

وما دفع بهذه الجمعية تتأجل، هو الاستلام المتأخر للوثائق الضرورية لمناقشة الحصيلتين المالية والأدبية.

وأوضح رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر، سعيد عليق "القوانين تشترط أن يتم تقديم الوثائق لأعضاء الجمعية قبل 15 يوما عن موعد الأشغال، ليتسنى لهم قراءتها بتأني قبل اتخاذ أي قرار".

وعلى هذا فقد تم إقرار تأجيل الجمعية العامة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود، بطل الجزائر 2019، إلى يوم السبت المقبل.