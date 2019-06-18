كلّف الرئيس المدير العام لشركة الأشغال العمومية، علي حداد، عضوين من هذه الأخيرة، للإعلان وباسمه، فتح رأس مال نادي اتحاد الجزائر، حيث يحوز حاليا على أغلبية الأسهم.

وتم الإعلان عن هذا القرار، اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين، على هامش الجمعية العامة العادية للنادي والتي أجلت أشغالها ليوم السبت المقبل.

وغاب رجل الأعمال علي حداد عن الجمعية العامة، بعدما أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بتهمة التزوير واستعمال المزور.

ولهذه الساعة "لم تتلق إدارة اتحاد الجزائر أي عرض رسمي" من مستثمرين جدد" لشراء أسهم، لكنها تبقى "متفائلة" في هذا الإطار.

وقال رضا عمراني احد المساهمين في النادي: "اتحاد الجزائر كنادي يحوز على تاريخ عريق ليس ناديا عاديا. هو هيئة كروية وسمعته تتجاوز حدود الجزائر،

إذ العديد من المحطات التلفزيونية، الأوروبية، الأمريكية واليابانية، أنجزوا تحقيقات صحفية عليه".

وأضاف مطمئنا:" لحد الآن لم نتلق أي عرض ملموس لشراء النادي وهذا أمر عادي لأن قرار فتح رأسماله جديد، لكنني مقتنع أن المستثمرين سيدقون الأبواب في القريب العاجل واتحاد الجزائر سيختار العرض الأنسب".

وعن سؤال حول الجانب التقني الخاص بالانتدابات وتحضيرات الموسم الجديد في الوقت الذي انتهت فيه بعض الأندية من هذه العلمية، أوضح نفس المتحدث أن " اتحاد الجزائر لم يقم بأي شيء لحد الآن".

واستطرد: حتى وإن لم نتعاقد مع أي لاعب هذا الصيف فهذا لا يشكل مشكلا بالنسبة لنا. لا ننسى أننا نملك فريقا هو بطل الجزائر وبهذه التشكيلة سنواصل التألق.