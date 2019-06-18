تقترب إدارة أهلي برج بوعريريج من التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوما للإشراف على العارضة الفنية للنادي الموسم القادم حسب ما علم اليوم الثلاثاء من إدارة الأهلي.

وأوضح ذات المصدر أن المفاوضات التي جمعت وكيل مدرب شبيبة القبائل الموسم المنقضي والمناجير الجديد للفريق كريم دودان قد بلغت أشواط متقدمة وينتظر قدوم الفرنسي دوما إلى مدينة البرج من أجل التوقيع رسميا مع مطلع الأسبوع القادم والشروع في مهامه.

وأوضح ذات المصدر أن من المتوقع أيضا أن يعدل رئيس مجلس الإدارة أنيس بن حمادي في اجتماع يوم الخميس مع الأعضاء المساهمين عن الاستقالة من منصبه ومنه سينطلق في مباشرة عملية التعاقد مع المدرب الجديد و كذا اللاعبين الذين سيتم استقدامهم الموسم المقبل.

وبخصوص المفاوضات الجارية مع اللاعبين المستهدفين من المرتقب أن يتعاقد أهلي برج بوعريريج مع مدافع اتحاد البليدة أسامة قتال ومدافع مولودية وهران عبد الرحمان بلاحة إلى جانب مهاجم مولودية الجزائر محمد سويبع ولاعب وسط ميدان شباب قسنطينة أحمد قعقع كما تمت الإشارة إليه.