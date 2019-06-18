أحبطت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري لسيدي غيلاس بولاية تيبازة فجر اليوم الثلاثاء محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص من شاطئ سيدي غيلاس الواقع غرب الولاية حسبما علم من مصادر من أمن الولاية.

ويتعلق الأمر بـ10 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 ضمن شبكة تحترف تهريب الأشخاص للضفة الأخرى من سواحل تيبازة انطلاقا من البلج بشنوة إلى شرشال وسيدي غيلاس وحجرة النص وقوراية والداموس ومسلمون.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري بسيدي غيلاس من إحباط هذه المحاولة بفضل "عمل استعلاماتي" أفضى لمباغتة هؤلاء الشباب بينما كانوا بصدد الاستعداد للهجرة غير شرعية على متن قارب صيد صغير حيث تم ضبطهم بأحد شواطئ مدينة سيدي غيلاس في حدود الساعة الثالثة صباحا، حسب ذات المصادر.

وتم توقيف ثلاثة شبان في عين المكان قبل ان يتم التحكم في باقي المجموعة اي السبعة الأشخاص الآخرين بعد تكثيف التحريات و حجز قارب الصيد وكذا المحرك واللوازم التقنية التي كانت معدة للسفر.

ويرتقب ان يتم تقديم المجموعة خلال اليومين المقبلين أمام نيابة محكمة شرشال بتهم "تكوين شبكة لتهريب الأشخاص" و "محاولة الهجرة غير شرعية"، استنادا لنفس المصادر.