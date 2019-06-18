ذكر تقرير صدر اليوم الثلاثاء ، عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ملياري شخص في العالم ما زالوا غير قادرين على الحصول على مياه شرب آمنة. وخلص التقرير إلى هذه النتيجة رغم "المكاسب" التي قال عنها إنها تحققت منذ مطلع القرن الجاري، حيث استطاع نحو 1.8 مليار شخص الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية. لكن وعلى العموم يبقى أن هناك 2.2 مليار شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى الحصول على مياه شرب آمنة، ومن بين هؤلاء 785 مليون شخص ليس لديهم مصدر مياه يحظى بحماية في مسافة يمكن قطعها في نصف ساعة، حسب التقرير. ويشرب 144 مليون شخص مياه سطحية غير معالجة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن القضاء على العديد من الأمراض، مثل الإسهال والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، إذا توفرت مياه الشرب النظيفة والمراحيض ذات الإدارة الآمنة للمخلفات. كما سيعمل ذلك على خفض معدل الإصابة بالديدان المعوية والتهابات العين البكتيرية.

وأفاد التقرير بأن 4.2 مليار شخص ليست لديهم فرصة للوصول إلى مراحيض للتخلص بشكل آمن من الفضلات، وهناك 673 مليون شخص من هؤلاء ما زالوا يتغوطون في العراء. وأوضح التقرير أن هناك 9 % من سكان جميع أنحاء العالم يتغوطون حاليا في الأماكن المفتوحة - مقارنة بـ 21% عام 2000. لكن في 39 بلدا، ارتفع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مراحيض، خاصة في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، حيث يسود ارتفاع متواصل لعدد السكان.