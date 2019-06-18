اكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ثقته في المنتخب الوطني وتسجيل نتائج حسنة في بطولة كاس الامم الافريقية، معربا عن امله في ادخال الفرحة في قلوب الجزائريين باداء مميز لمحاربي الصحراء.



قال خير الدين زطشي في تصريح ل"الخبر" عقب وصوله مطار الفاهرة الدولي ان المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق للفوز باكبر عدد ممكن من المباريات، من اجل ادخال الفرحة في قلوب الجزائريين بالاداء ونتائج حسنة، داعيا الاسرة الاعلامية لدعم الخضر في هذه المنافسة، واضاف زطشي بات التربص الاخير الذي خاضه المنتخب الوطني في قطر تم في ظروف حسنة، مشيرا الى ان المقابلات الودية كانت في المستوى.



ووصل، في ساعة متاخرة بعثة المنتخب الوطني لحوض اخر التدريبات قبل انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية، بعدما عسكرت لاسبوع بالدوحة وخوضها لقائين وديين امام منتخبي بورندي ومالي.



وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كاس امم افريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ال21 جوان وتستمر حتى ال19 جويلية المقبل، 23 لاعبا، وياتي على راس قائمة محاربي الصحراء، رياض محرز، لاعب ما نشستر سيتي، الذي صنفه نقاد رياضيون ضمن قائمة احسن عشرة لاعبين سيخطفون الاضواء في كاس الامم الافريقية.



هذا ويفتح ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكينيا يوم الاحد المقبل، وذلك في اطار منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لكاس الامم الافريقية، وسيلتقي محاربو الصحراء منتخب السنيغال يوم 27 جوان الجاري، والمنتخب التانزاني في الفاتح جويلية المقبل.



