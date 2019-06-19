أكد نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز أن قطر ستنظم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وذلك خلال زيارة جناح الإرث في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على هامش معسكر "محاربي الصحراء" التدريبي بالدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر.

وعقب الاطلاع على تفاصيل تحضيرات مونديال 2022، وخطط قطر وما ستتركه البطولة بعد انتهائها، عبّر محرز -الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق ليستر سيتي والحالي مانشستر سيتي عامي 2016 و2019- عن إعجابه بمستوى الإعداد للنسخة الأولى من المونديال الذي سيستضيفه العالم العربي، وفخره بقدرة بلد عربي على استضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

وقال محرز "لقد أبهرني كل ما رأيته، إنه بلا شك عمل ضخم، فقد تعرفنا عن قرب على ملامح استضافة المونديال، وأرى أنه سيكون من بين أفضل النسخ في تاريخ بطولات كأس العالم، ونتطلع جميعاً إلى هذه النسخة الاستثنائية من البطولة عام 2022".

من جانبه، أعرب مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي -والذي تولى تدريب المنتخب القطري بين عامي 2014 و2015- عن تطلعه لبطولة قطر 2022، وقال "ما زلت أذكر يوم الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة المونديال قبل أكثر من ثمانية أعوام، واليوم، لا تفصلنا عن منافسات البطولة سوى نحو ثلاثة أعوام، ومن المبهر حقاً متابعة تسارع وتيرة الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم".

وأضاف بلماضي الذي درّب أيضاً فريق الدحيل القطري سابقاً وقاده إلى إحراز العديد من الألقاب "شكّلت هذه الزيارة أفضل حافز لمنتخبنا الذي يستهل مشواره لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في 23 من الشهر الجاري. ونتطلع جميعاً كلاعبين ومدربين إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

وتابع "وقد تحدثت مع محرز وزملائه الذين أعربوا عن حماسهم للوجود مع منتخب بلادهم في النسخة المقبلة من المونديال وسيقاتلون من أجل التأهل، خاصة عندما شاهدوا ملاعب البطولة، واطلعوا على ما تعد به قطر العالم عام 2022. وبالنسبة لي كمدرب، أرى أن هذه الزيارة هامة للمنتخب الجزائري خلال استعداده للبطولة القارية المرتقبة".

ولم ينل المنتخب الجزائري لقب بطولة كأس الأمم منذ فوزه باللقب في نسخة 1990، لكن عقب المعسكر التدريبي بالدوحة، أعرب نجم الفريق محرز عن تفاؤله بفرص إحراز لقب بطولة هذا العام، وقال "بالطبع ستكون مهمتنا صعبة، لكننا واثقون بقدرتنا على تحقيق ذلك، فقد تدرّب الفريق جيداً، وجئنا هنا للتدرّب في أجواء تشابه إلى حد ما أجواء الطقس في مصر المستضيفة لنضمن بذلك جاهزية الفريق للمنافسات".