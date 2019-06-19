من غرائب ما نسمع عنه في حوادث السرقات، ما أعلنت عنه مصالح أمن ولاية الجزائر التي تمكنت من “تفكيك شبكة إجرامية قامت بسرقة شبلين يبلغان أربعة أشهر (صغار الأسود) من داخل العيادة البيطرية لحديقة التجارب بالحامة، حيث تم استرجاعهما وتوقيف 19 مشتبه فيهم، من بينهم نساء تورطن في القضية بتواطؤ مع أشخاص يعملون داخل الحديقة. وأشار نفس المصدر، أنه تم كشف مكان الشبلين بسرعة في ولاية أخرى واسترجاعهما في ظرف 48 ساعة. وتساءل كل من قرأ الخبر عما يمكن أن يفعله هؤلاء بهذين الشبلين اللذين يعتبران من الحيوانات المتوحشة التي من الصعب جدا ترويضها ويتطلبان إمكانيات مادية كبيرة للتكفل بهما وإمكانيات أكبر عندما يكبران من حيث المأكل ومكان وضعهما فيه، إلا إذا كانت هذه السرقة تمت بناء على طلب بعينه بهدف تهريب الشبلين خارج الحدود الجزائرية، خاصة إذا كانا من السلالات الناذرة .



