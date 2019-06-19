واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية اليوم الأربعاء، بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش. وكان الخام صعد اثنين بالمائة يوم الثلاثاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 54.10 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.8 بالمائة في الجلسة الماضية.

ويترقب المتعاملون في السوق أيضا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وقالت مصادر بأوبك يوم الثلاثاء إن دول المنظمة والمنتجين المستقلين يناقشون عقد الاجتماعات في الفترة بين العاشر والثاني عشر من يوليو في فيينا، وهو الموعد الذي اقترحته إيران.