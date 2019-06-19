قتل 15 جنديا على الأقل في هجوم مسلح استهدف قاعدة للجيش النيجيري في بلدة "جاجيرام" شمال شرقي نيجيريا.

وذكرت مصادر عسكرية أمس أنه "تم العثور على جثث 15 جنديا خلال عملية البحث والإنقاذ" مشيرة إلى وجود عدد من الجنود في عداد المفقودين. وأفادت المصادر ذاتها بأن مقاتلي جماعة بوكو حرام المتمردة هم من يقفون وراء هذا الهجوم.

يذكر أن مقاتلي جماعة (بوكو حرام) هاجموا القاعدة المتواجدة في بلدة "جاجيرام" عدة مرات حيث قتل في يونيو الماضي 9 جنود هناك.