اعتقلت قوات الأمن المصرية عددا من شبان قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي مساء أمس الثلاثاء وذلك على خلفية دعوات شهدتها القرية لصلاة الغائب وانطلاق مظاهرات محدودة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن نشطاء دعوتهم أمس إلى إقامة صلاة الغائب وتنظيم مظاهرات محدودة بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وأعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، أن جثمان والده دفن "بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر، لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية"، بعد أن رفضت السلطات المصرية طلب أسرة الرئيس الأسبق، بدفنه في مسقط رأسه في محافظة الشرقية.