تم الإفراج عن ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.

وقال وليام بوردون محامي بلاتيني إن موكله بريء من كافة الاتهامات الموجهة إليه وأنه جرى استجوابه "لأسباب فنية". وقال بلاتيني للصحفيين اليوم الأربعاء أثناء مغادرته مركز الشرطة الذي كان محتجزا به دام الأمر لفترة طويلة بسبب عدد الأسئلة. "يبدو مثل هذا الأمر طويلا دوما خاصة وأنهم سألوني بشأن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم في روسيا وكأس العالم بقطر وباريس سان جيرمان والاتحاد الدولي لكرة القدم". "قمت بالرد على كافة هذه الأسئلة بهدوء ولا زلت لا أعرف سبب وجودي هناك".

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، والمتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساد شخصي والتآمر واستغلال نفوذ.