أعلنت وزارة التربیة الوطنیة، اليوم الأربعاء، عن تعديل في موعد انطلاق عملیة تصحیح أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2019.

وكشف بيان الوزارة، يحمل توقیع مديرية التربیة لشرق ولاية الجزائر، موجه لرؤساء مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2019 ،أنه قد تم إجراء تعديل في موعد انطلاق عملیة تصحیح أوراق امتحان "البيام"، وذلك يوم 21 جوان عوض 20 جوان.

وجاء في نص التعلیمة: "بناءا على تعلیمات معالي وزير التربیة الوطنیة نعلم الأساتذة الحراس بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019 المعنیین بعملیة تصحیح شهادة التعليم المتوسط 2019 ، أن الالتحاق بمركز التصحیح يكون يوم 21 جوان عوض 20 جوان.