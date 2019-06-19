أمر الوزير الأول نور الدين بدوي،اليوم الأربعاء، بترحيل 17 عائلة تقطن بحي علي تامقليت بالقصبة بالعاصمة، بالإضافة إلى ترحيل العائلات القاطنة بالبنايات الهشة والمهددة بالانهيار بكل من بلديات القصبة وباب الوادي في 30 جوان المقبل، وهذا بعد نداء استغاثة وجهه قاطنو البناية عبر التلفزيون الجزائري.

كما أمر بترحيل العائلات القاطنة بالبنايات الهشة والمهددة بالانهيار بكل من بلديات حسين داي وبلوزداد في 30 جوان المقبل. حيث ستشمل المرحلة الأولى 4042 سكن، لتشمل المرحلة الأخرى 13 ألف و339 سكن وتمتد إلى غاية نهاية جويلية.