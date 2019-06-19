في إطار ممارسة حق الرد الذي تخوله لنا المادة 101 من قانون الإعلام، وتبعا للمقال المنشور في الموقع الالكتروني لجريدة "الخبر" بتاريخ 17 جوان 2019، فإننا نفند مقالكم الصادر جملة و تفصيلا و نقدم لكم هذا التوضيح الذي يهدف إلى تنوير الرأي العام عموما و قراء جريدتكم بشكل خاص ، كما نعتمد على حرصكم على احترام أخلاقيات مهنة الإعلام من خلال قيامكم بنشر هذا التوضيح بالكامل.

في إطار الزيارات الميدانية لقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، تم برمجة زيارة لولاية تلمسان يوم 26 جوان 2018 حيث ان هذه الزيارة لم تشهد أي حادث سقوط لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة كما تم ذكره في المقال المنشور

إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي لشركة اتصالات الجزائر لا يستوفي أي منصب مدير جهوي كما تم ذكره في المقال المنشور.

أما في ما يخص ولاية تلمسان على غرار الولايات الأخرى فهي مسيرة من طرف مدير عملياتي حيث ناكد ان شركة اتصالات الجزائر لم تسرح أي مدير عملياتي في هده الولاية كما تم الإشارة اليه في المقال المنشور.

المديرية العامة لاتصالات الجزائر لم تقم بإجراء أي ممارسات أو ضغوطات للتعامل مع احد الخواص المختصين في نصب الخيام أثناء الزيارات الميدانية كما تم الاشارة له في المقال.

و أخيرا تؤكد اتصالات الجزائر أنها الى حد تحرير هذا التفنيد و التكذيب لم تتلقى أي استدعاء من طرف الجهات القضائية المختصة بولاية تلمسان.