نظم عمال وصحفيو مجمع "الوقت الجديد" الإعلامي التابع لرجل الأعمال علي حداد، وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي في العاصمة للتنديد بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعانون منها.

شارك عدد معتبر من قانتي "دزاير تي في" و"دزاير نيوز" وكذا الجريدتين "وقت الجزائر" و"لوتون دالجيري" التابعتين أيضا للمجمع في الوقفة التي دعت هيئة إنقاذ مجمع الصحافة "الوقت الجديد" للفت انتباه الرأي العام والسلطات للوضعية الكارثية للعمال قبل وبعد اعتقال رجل الأعمال.

وكانت الهيئة المذكورة أصدرت بيانا أمس، موجه للرأي العام والسلطات من بين أهم ما تضمنه المطالبة بعزل المسيرين الحاليين للمجمع الذين أضروا بمطالبهم المهنية، حسبهم، مع تأسيس لجنة مسيرة من العمال تتولى تسيير المرحلة إلى غاية إيجاد حلول ملموسة ترعاها الدولة أو تفتح الأبواب على المستثمرين لشراء المجمع.

وأثناء الوقفة الاحتجاجية تفاجأ المشاركون والمشاهدون لانقطاع البث عن قناة "دزاير نيوز" التي كان مبرمجا توقفها يوم 25 جوان الجاري.