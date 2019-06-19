لفظ في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء طالب جامعي من جنسية فلسطينية لا يتعدى عمره الـ 20 سنة أنفاسه الأخيرة باستعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس وذلك بعد لحظات من تعرضه لطعنات باستعمال مفك براغي على يد طالب ينحدر هو الآخر من نفس البلد بداخل مقر الإقامة الجامعية "عطار بلعباس" التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ـ وسط ـ بسيدي بلعباس.

وحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، التي تلت عملية توقيف الجاني البالغ بدوره من العمر 21 سنة "فإن الجريمة حدثت على خلفية شجار وقع بين الشابين بعد نشر الجاني صورا للضحية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، "اعتبرت من قبل القتيل بالاستفزازية"، مع الإشارة إلى حالة الاستنفار القصوى التي يعيش على وقعها قطاع الخدمات الجامعية بالولاية خاصة بعد الموجة الاحتجاجية التي شنها الطلبة اليوم وإقدامهم على غلق مقر الإقامة وتعليق لافتات عند مدخلها على غرار تلك التي كتب عليها "إقامة الموت".