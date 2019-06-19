تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة من حجز أزيد من 200 خرطوشة حية وتوقيف شخص متهم في قضية صناعة الذخيرة من (الصنف الخامس) وارتداء بذلة نظامية دون رخصة.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية اليوم الأربعاء، أنه بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها حيازة شخص يقطن بعاصمة الولاية في العقد الخامس من العمر، سلاح ناري دون رخصة، تم استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة لغرض تفتيش مسكن المشتبه به.

وبعد التنقل إلى مسكن المشتبه به تم العثور على 65 خرطوشة من (الصنف الخامس) فارغة، منها 47 خرطوشة عيار 12/16 و 18 خرطوشة عيار 18 وحامل الخراطيش وغطاء سلاح ناري وأداة لتعبئة الخراطيش وحقيبة صيد وحزام حامل سلاح ناري بالإضافة إلى منظار نهاري (بلد المنشأ روسيا)، ليتم تحويل المشتبه به والمحجوزات إلى مقر فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وبتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد المكان الذي كان يقصده المشتبه به ليتم استصدار أمر بالتفتيش مرفقا بتمديد الاختصاص إلى بلدية بابار بنفس الولاية حيث تم العثور داخل منزل كان يرتاده المشتبه به على 140 وحدة من

حبيبات الرصاص وأداة تعبئة الخراطيش وخرطوشة حية معبأة (عيار 16) بالإضافة إلى 20 قطعة فلين وغلاف خاص بسلاح ناري وبذلة رسمية خاصة بإحدى مصالح الأمن قديمة الطراز ليتم حجزها وتحويلها إلى مقر الفرقة.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه به يتضمن تهم "صناعة الذخيرة من الصنف الخامس وحيازة جهاز حساس دون رخصة وحيازة بذلة رسمية دون وجه حق" تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال ملف القضية على قاضي الحكم الذي أصدر في حق المشتبه به أمر إيداع.